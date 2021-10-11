В Москве женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с двумя детьми

В Москве 34-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с двумя детьми. Все погибли, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Одному ребенку было 3 года, второму - меньше года. Это произошло на Левобережной улице. На месте работают представители СК и прокуратуры.

Сбросившаяся с 19 этажа с детьми москвичка была женой военнослужащего.

Дом на Левобережной принадлежит Минобороны. Муж женщины находится дома и дает показания.