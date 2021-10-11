В Ираке пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) пройдут в воскресенье в Ираке. На 329 депутатских мандатов претендуют более 3,2 тыс. кандидатов, 951 из которых - женщины, а 789 - самовыдвиженцы. В 83 избирательных округах за места в законодательном органе будут бороться 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная в основном по религиозно-этническому признаку, среди которых, в частности, семь шиитских, четыре суннитские и две курдские, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Необходимость в досрочных выборах возникла после того, как осенью 2019 года арабскую республику захлестнула волна антиправительственных протестов, приведшая к отставке кабинета министров, который был сформирован по итогам предыдущих выборов в мае 2018 года.

Находившееся в последние месяцы под угрозой срыва общенациональное голосование, которое изначально должно было состояться 6 июня, будет проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности. В частности, в стране сегодня будут закрыты все пограничные переходы и аэропорты.

Избирательным правом в Ираке с населением 40 млн человек обладают порядка 26,9 млн жителей. Между тем, по мнению экспертов, из-за высокой степени недоверия к властям и непрекращающегося кризиса в экономике, здравоохранении и других областях явка, как и на выборах 2018 года, вряд ли превысит 40%.