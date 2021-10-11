Полицейские спасли беременную женщину, перехитрив ее похитителя

РЕН ТВ стали известны подробности в истории из Ленинградской области, где ранее был задержан похититель беременной женщины, вымогавший у ее родственников 10 миллионов рублей, передает Day.Az.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сожитель женщины, который является бизнесменом, обратился в полицию Гатчины 2 октября. Он сообщил об ее исчезновении. По его словам, она находилась на пятом месяце беременности. Предприниматель рассказал, что через день после ее пропажи ему пришло сообщение с требованием подготовить 10 миллионов рублей. Автомобиль похищенной позднее он обнаружил на одной из соседних улиц в деревне Большие Колпаны.

Молодой человек, который был свидетелем общения пострадавшей со следователями, рассказал, как она сама описывала похищение.

"Я был в одной комнате, когда она со следователем разговаривала. Она говорила, что ее забрали из собственного дома. Она живет в частном доме, похититель ворвался к ней через окно. И она проснулась от того, что человек в маске стоит над ней. Она жила дома одна с ребенком. И он сказал, что если она не хочет, чтобы ребенку стало плохо, то она тихо собирается и идет с ним. Она сказала, что сделала вывод, по его словам, что он за ней следит", - отметил он.

В полиции также рассказали, что сотрудники уголовного розыска приняли решение провести операцию по передаче денег, но вместо настоящих купюр подготовили "куклу" из билетов "Банка приколов". На встречу с вымогателями пришла мать похищенной.

"Сложность полицейской операции заключалась в том, что на встречу мог прийти не сам преступник, а лишь посредник-курьер, и его задержание ставило под угрозу жизнь пропавшей женщины. Несколько раз поменяв место встречи, злоумышленник остановился на станции метро "Политехническая": ​ во дворе соседнего дома на скамейке должна была состояться передача денег", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мать женщины пришла в указанное время, после чего туда подъехал мужчина на велосипеде, схватил пакет с выкупом и уехал. Оперативники установили скрытое наблюдение за курьером. И в соседнем квартале он пересел в "Волгу", в которой стал пересчитывать деньги.

В этот момент сыщики поняли, что нет никакого посредника, а курьер является похитителем.

"Он был задержан, сразу же полицейские получили адрес местонахождения пропавшей женщины", - отметили правоохранители.

Пропавшая женщина была заперта в квартире, которую снимал злоумышленник. Ее освободили правоохранители.

51-летний уроженец Альметьевска, которого задержали, заявил, что пошел на преступление из-за долгов.