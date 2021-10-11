Новые подробности крушения L-410 в Татарстане

В Татарстане возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета L-410, в результате которой погибли 16 человек, включая двух членов экипажа. Все пассажиры были парашютистами местного аэроклуба, ему же принадлежало воздушное судно, которому, к слову, было уже 34 года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как выяснилось, проблемы начались сразу после взлета, отказал один из двигателей, пилоты совершили вынужденную посадку, во время которой задели крылом автомобиль и врезались в забор.

Пасмурное утро. К упавшему самолету приходится пробираться через бревна, которыми самолет будто завалило. На месте скорая помощь и МЧС.

Пока техника расчищает дорогу, из фюзеляжа воздушного судна достают первых пострадавших. Издалека слышен душераздирающий крик кого-то из родственников.

Видно, как с обратной стороны летит пена. Пожарные заливают воздушное судно, но пламени уже нет. Самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу, упал на территории лесозаготовительного комплекса под Мензелинском практически сразу после вылета.

"По предварительной информации, самолет L-410 совершил жесткую посадку. Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра, и почти сразу с ним была потеряна связь. На борту находилось более 20 человек", - пояснил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Всего на борту было 20 пассажиров и два пилота. По словам очевидцев, воздушное судно после взлета стало терять скорость и высоту. Летчики, судя по всему, хотели посадить машину в поле, но она задела крылом стоящую машину, врезалась в забор и развалилась.

Шестнадцать человек погибли, в том числе оба пилота - Михаил Беляев и Александр Зыков. Родственники командира воздушного судна Михаила Беляева уверены, речи об ошибке пилотов здесь и быть не может.



"Он всю жизнь летал, всю жизнь. Он сказал, даже бесплатно буду летать. Он до этого военным летчиком был, военно-транспортная авиация то есть. Он говорил, что всегда надо соблюдать только инструкцию, потому что она написана кровью", - отмечают родные пилота.

Перед падением пилоты успели сообщить о проблеме.

"На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. Так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку, но, видать, высота не позволила", - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Все пассажиры на борту самолета были парашютистами. За новыми впечатлениями и незабываемыми ощущениями свободного полета они пришли в Мензелинский аэроклуб, довольно популярный в республике. За два дня до трагедии в Cети появилось видео, как организован такой клубный прыжок. В полет отправляется тот самый L-410.

Покорить высоту и совершить свой первый прыжок в этот роковой день собирался Ильнар Гайфуллин, один из погибших пассажиров. Сертификат ему подарили на день рождения - 30 сентября. На борту с ним была жена. Она сейчас в больнице и пока не знает о смерти Ильнара.

Выжили после авиакатастрофы всего шесть человек.

"Всех увезли в местную больницу. В итоге в больницу скорой медпомощи в Набережных Челнах увезли. Еще одного пострадавшего в очень тяжелом состоянии увезли в Казань", - отметил глава Мензелинского района Айдар Салахов.

Выжившие рассказали главе республике, какой хаос царил внутри салона во время аварии.

"Он перевернулся вот так, да? В это время я по салону летал, поэтому вообще не помню", - говорит пострадавший.

Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. Разбившемуся самолету L-410 было 34 года, и он требовал серьезного внимания техников. Кроме этого, была и версия о том, что воздушное судно попросту перегрузили. В технических характеристиках указано, что самолет может перевозить максимум 19 человек.

В причинах аварии разбираются эксперты. А в Татарстане уже объявили 11 октября днем траура.