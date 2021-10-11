В "Талибане" рассказали о складе американского оружия в Афганистане

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что талибы контролируют все оружие, оставшееся от американских военных в Афганистане. В интервью "Известиям" он отметил, что вооружение США продолжают вывозить из разных районов страны до сих пор, передает Day.Az.

"Да, мы еще раз подтверждаем, что все оружие, которое осталось от американцев, мы собрали и оно находится на складах под нашим контролем. Ни у кого нет к нему доступа", - заявил он.

Муджахид считает, что, покидая Афганистан, "американцы сломали страну".

"Все действия американцев бесчеловечны. Они ужасно убивали мирных жителей, пытали их в тюрьмах. Своими действиями они сделали нас врагами в глазах других. И нас поставили против других. Они создали нестабильность в регионе и способствовали возникновению "ИГ". Мир страдает от всего этого из-за Америки. И, без сомнения, они совершили преступление", - добавил он.