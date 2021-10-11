Экономика США столкнулась с новой угрозой

США столкнулись с ростом цен на энергоносители, что стало новой угрозой для экономики страны. По мнению экспертов, скачок стоимости сырья может привести к росту инфляции, снизить потребительские расходы и замедлить восстановление экономики, сообщает Fox Business, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2021 году цены на сырую нефть и природный газ достигли семилетнего максимума: нефть подорожала на 64 процента за год, а стоимость газа выросла примерно вдвое за последние шесть месяцев. Цена бензина выросла почти на доллар за год, до трех долларов за галлон (примерно 3,78 литра) в среднем по стране. Мазут подорожал на 68 процентов за год. Рост цен на энергоносители вызван растущим спросом, который восстанавливается от последствий пандемии коронавируса. Заводам приходится наращивать производство, для которого требуется энергия. Вместе с тем, поставки энергоносителей ограничены.

Дефицит нефти происходит на фоне того, как страны-экспортеры увеличивают добычу сырья слишком медленно, а истощение накопленных запасов природного газа в хранилищах произошло из-за роста спроса на во время аномальных холодов в Техасе в феврале 2021 года, а также приостановки добычи сырья в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида".

По оценкам аналитика финского банка Nordea Bank ABP Андреаса Стено Ларсена, рост ВВП в США в 2022 году составит 1,5 процента, по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,5 процента. Ларсен считает, что в 2022 году цены на нефть и газ в США вырастут на 40 процентов.