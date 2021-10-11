Adidas и IKEA потребовали от Германии защитить планету

Почти 70 известных немецких корпораций обратились к правительству Германии с требованием принять более строгие меры по защите планеты от изменений климата. Перечень необходимых изменений опубликован на сайте объединения Stiftung 2 Grad, которое выступает за защиту климата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обращение подписали 69 корпораций, включая Adidas, Bayer, Deutsche Post, Hermes, Hugo Boss, IKEA, Miele, Puma, Ritter Sport, Rossmann и другие. Они подчеркнули, что нельзя терять времени в борьбе с глобальным потеплением, и предложили проводить настойчивую межотраслевую климатическую политику, которая соответствовала бы целям Парижского соглашения и помогла бы достичь климатической нейтральности.

Предприятия и производители предложили несколько решений для превращения Германии в климатически нейтральную промышленную страну к 2045 году и сокращения количества выбросов на 65 процентов к 2030 году. Как отмечается в заявлении, в стране необходимо ускорить распространение возобновляемых источников энергии, включая ветряные турбины и солнечные батареи.

Компании также призвали помочь в создании экологичной транспортной инфраструктуры и проведении энергоэффективного ремонта зданий. Немецким властям стоит решать вопрос совместно с другими странами. В заключение предприниматели выразили готовность помочь правительству в реализации задуманного.