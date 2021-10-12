Фондовому рынку США предсказали светлое будущее

Стратеги крупнейших банков предсказали светлое будущее фондовому рынку США. Как сообщает Bloomberg, аналитики Goldman Sachs и JPMorgan считают, что стоимость ценных бумаг продолжит расти, несмотря на опасения стагфляции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Несмотря на краткосрочную неопределенность, мы ожидаем, что фондовый рынок продолжит расти, так как инвесторы убедятся, что нынешние темпы инфляции временны", - написали стратеги Goldman Sachs. Эксперты из JPMorgan согласились с этим мнением и добавили, что опасения стагфляции (рост цен, сопряженный с экономическим застоем) скоро начнут исчезать.

Рост цен и страх, что восстановление мировой экономики после пандемии уже миновало свой пик, привели к тому, что один из главных американских индексов S&P 500, который служит ориентиром для рынка, опустился на пять процентов по сравнению с рекордно высоким сентябрьским уровнем. Опрос Deutsche Bank показал, что большинство профессионалов рынка ожидают понижение акций еще на пять процентов к концу 2021 года. Согласно результатам исследования, многие эксперты придерживаются мнения, что экономику ждет стагфляция.

Однако стратеги из Goldman Sachs и JPMorgan с этими выводами не согласны. Они расценивают нынешний откат как хорошую возможность для покупок на спаде - пока цены на акции низкие, их можно выгодно приобрести, а продать, когда рынок восстановится. Эксперты считают, что нынешний рост инфляции является временным и вызван увеличением стоимости электроэнергии. Однако даже замедление роста цен на энергоносители не вызовет рецессии на фондовом рынке.