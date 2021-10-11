Стало известно о состоянии госпитализированного президента Чехии Милоша Земана

Президент Чехии Милош Земан находится в отделении анестезиологии и реанимации Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге для пациентов, у которых неизбежен отказ основных жизненных функций. Об этом сообщает Idnes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, состояние политика стабильно. За ним наблюдает бригада медиков, специализирующаяся на интенсивной терапии. Также стало известно, что запланированная на среду встреча президента с премьер-министром Андреем Бабишем отменена.

Газета сообщает, что чешский лидер находится в наивысшем уровне интенсивной терапии. Там размещают пациентов в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть тех, у кого существует прямая угроза жизни.

Земана госпитализировали 10 октября, в воскресенье. Причина госпитализации неизвестна. Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал отказался раскрывать диагноз пациента.