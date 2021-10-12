Китай столкнулся с последствиями энергетического кризиса

Энергетический кризис в Китае спровоцировал повышение цен на электроэнергию в промышленности. Подорожание электричества вызвало сокращение производства металлов, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что страна столкнулась с последствиями кризиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследования компании Mysteel, из-за дефицита электроэнергии в Китае в сентябре сократилось производство меди, алюминия и цинка, что вызвало рост цен на металлы. Ввиду нехватки топлива для электростанций власти Китая готовятся поднять цены на электроэнергию на 20 процентов, что вдвое превышает текущий лимит. Стоимость электроэнергии для наиболее энергоемких отраслей, включая производителей металлов, ограничиваться не будет.

Среди металлургических предприятий наибольшему риску от увеличения счетов за электроэнергию подвергаются никелевые и цинковые компании, чья рентабельность уже довольно низкая, говорит аналитик Shanghai East Asia Futures Co Ван Юэ. Эти два металла чаще всего используются в производстве стали. Однако влияние на производство алюминия, которое больше всего пострадало от нормирования электроэнергии в начале года, может быть меньше, поскольку производители получают стабильную прибыль на фоне роста спроса на легкий металл, который используется во множестве отраслей.