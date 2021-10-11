Людям с ослабленным иммунитетом рекомендована дополнительная доза вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать три дозы препарата против коронавируса при вакцинации пациентов с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выводы Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (СКГЭ), передает Day.Az.

"Согласно рекомендации СКГЭ, лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом должна быть предложена дополнительная доза любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения", - говорится в документе.

Эксперты отмечают, что рекомендация касается людей, получивших "первую стандартную серию вакцин" и относящихся к группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.