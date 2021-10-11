Путин, Макрон и Меркель поручили продолжить обсуждение возможности "нормандского" саммита

Обсуждение возможности проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) будет продолжено. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министры иностранных дел (стран "четверки" - прим. ТАСС) будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что "с учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины" лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в нормандском формате", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских саммитах", в том числе в Париже (9 декабря 2019 г.)".

Борьба с терроризмом в Африке

Путин также обсудил с Меркель и Макроном борьбу с терроризмом в Африке.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, - говорится в сообщении. - <...> В ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом на Африканском континенте".