Налоговая служба Швейцарии передала в 70 стран данные о счетах их граждан

Налоговая служба Швейцарии информировала 70 стран о финансовых счетах их граждан и получила аналогичные сведения о счетах швейцарцев из 96 государств. Как сообщило в понедельник швейцарское правительство, всего за рубеж были переданы данные о примерно 3,3 млн счетов и получены о 2,1 млн счетов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Федеральная налоговая администрация обменялась сведениями о финансовых счетах с 96 странами в рамках глобального стандарта автоматического обмена информацией ", - говорится в сообщении на сайте правительства. При этом от 26 государств Швейцария получила необходимые сведения, но сама им данные не направила, поскольку они либо "не отвечают международным требованиям по конфиденциальности и безопасности данных" (14 стран), либо "отказались получать информацию" (12 государств).

На настоящий момент в налоговой службе Швейцарии зарегистрированы около 8,5 тыс. финансовых институтов, в том числе банков и страховых компаний, передающих информацию о держателях средств на территории страны. В этой связи швейцарские налоговики направили государствам-партнерам "информацию о примерно 3,3 млн счетов и получили от них сведения о примерно 2,1 млн счетов".

Подчеркивается, что Швейцария "привержена глобальным стандартам автоматического обмена сведениями по налоговым вопросам". Правовой основой служит законодательство, вступившее в силу 1 января 2017 года. Данные, которые предоставляют друг другу Швейцария и ее страны-партнеры, включают в себя имя владельца счета, его адрес, страну проживания, налоговый идентификационный номер, данные о финансовом учреждении, баланс счета и доходы на капитал. Это дает возможность швейцарским кантональным налоговым органам проверять, насколько достоверно налогоплательщики информируют их о своих счетах за рубежом и соответствующих налоговых отчислениях.

В 2021 году список стран, с которыми Швейцария взаимодействует по данному вопросу, вырос с 86 до 96. В него были добавлены, в частности, Азербайджан, Катар и Пакистан. Россия также находится в этом списке.