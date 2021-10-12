ФСБ сочла умные очки от Facebook шпионским гаджетом

ФСБ России сочла, что первые умные очки от компании Facebook могут считаться устройствами для негласного получения информации. Об этом сообщает TJ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание получило ответ на соответствующий запрос в спецслужбу о легальности использования гаджета в стране. При этом в пресс-службе ФСБ не уточнили, какие именно конструктивные особенности позволяют отнести гаджет к шпионским устройствам.

Умные очки Stories от Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, были представлены 9 сентября. Устройство позволяет снимать видео с двух камер. О ведущейся записи сигнализирует загорающийся светодиод.