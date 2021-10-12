Китай провел учения по высадке на берег вблизи Тайваня

Китай провел учения по высадке на берег в провинции напротив Тайваня, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Народно-освободительная армия объявила, что в "последние дни" она провела учения по высадке на берег прямо через Южно-Китайское море из Тайваня в сообщении в аккаунте Weibo газеты PLA Daily.

Войска были "разделены на несколько волн, чтобы захватить пляж и выполнить боевые задачи на разных этапах", - говорится в сообщении, без каких-либо подробностей.

Учения состоятся всего через два дня после того, как Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Китая с Тайванем "должно" быть осуществлено мирным путем