В Ливане отчаявшиеся граждане пытаются взломать закрытые банки

В Ливане ошеломленные и отчаявшиеся граждане пытаются взломать закрытые банки после того, как было объявлено, что они перестают выдавать сбережения населения и замораживают их.

Представляем вашему вниманию данные кадры: