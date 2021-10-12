https://news.day.az/world/1390509.html В Ливане отчаявшиеся граждане пытаются взломать закрытые банки - ВИДЕО
В Ливане отчаявшиеся граждане пытаются взломать закрытые банки - ВИДЕО
В Ливане ошеломленные и отчаявшиеся граждане пытаются взломать закрытые банки после того, как было объявлено, что они перестают выдавать сбережения населения и замораживают их.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре