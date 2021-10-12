В России таксист выбросил из авто мужчину и проехал по нему

В Новосибирске водитель такси выбросил из салона авто прямо на проезжую часть мужчину с окровавленным лицом. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после этого таксист уселся за руль авто и начал уезжать, проехавшись прямо по ногам пассажира. По словам водителя такси, он даже не заметил, что переехал мужчину, поскольку был зол на него из-за произошедшего ранее в салоне авто инцидента.

Зрителями потасовки оказались водители, которые проезжали днем в районе пересечения улиц Добролюбова и Зыряновской. В Сети публикуют кадры, на которых видно, что рядом с машиной такси лежит человек. Водитель "Яндекс Go" начинает движение и наезжает задним колесом на ноги мужчины. После этого иномарка на какое-то мгновение останавливается, а затем трогается и уезжает дальше.

По версии таксиста, пассажир был пьян и утверждал, что ждал машину полчаса, а также нецензурно выражался. Водитель предложил мужчине покинуть авто, если того что-то не устраивает, на что пассажир достал нож из сумки, приставил его к таксисту и начал угрожать тому.

"Я наотмашь его ударил, выбегаю из машины, открываю заднюю дверь, выкинул его и уехал. Я в порыве такого конфликта, на нервяке даже не знал, что проехал по нему. Меня трясет всего", - рассказал таксист в беседе с НГС.

В "Яндексе" сообщили, что уже в курсе ситуации. Там добавили, что ранее таксист не был замечен в конфликтах с пассажирами. У него хороший рейтинг, а также много положительных отзывов.

По факту случившегося агрегатор начал разбирательство, на время которого таксисту закрыли возможность выполнять заказы сервиса.