https://news.day.az/world/1390514.html Упавший самолет уничтожил два дома в США, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
Упавший самолет уничтожил два дома в США, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
Самолет рухнул на два дома в Санти в США, уничтожив их. Об этом сообщает FOX 5, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По информации городской пожарной службы, двух человек с места происшествия отправили в больницу. По предварительным данным, известно, как минимум о двух жертвах.
На опубликованных кадрах видно, как у разрушенных домов стоят несколько пожарных машин и десятки спасателей, которые работают на месте крушения воздушного судна.
Руководители средней школы, расположенной в 2-3 кварталах от места падения, заявили в Twitter, что все ученики в безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре