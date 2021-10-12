Упавший самолет уничтожил два дома в США, есть жертвы

Самолет рухнул на два дома в Санти в США, уничтожив их. Об этом сообщает FOX 5, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации городской пожарной службы, двух человек с места происшествия отправили в больницу. По предварительным данным, известно, как минимум о двух жертвах.

На опубликованных кадрах видно, как у разрушенных домов стоят несколько пожарных машин и десятки спасателей, которые работают на месте крушения воздушного судна.

Руководители средней школы, расположенной в 2-3 кварталах от места падения, заявили в Twitter, что все ученики в безопасности.