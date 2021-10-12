США и Южная Корея обсудят вопрос об объявлении окончания Корейской войны

Советник по нацбезопасности президента Южной Кореи Су Хун намерен обсудить предложение Мун Чжэ Ина о декларации о прекращении Корейской войны и ряд других вопросов с высокопоставленными должностными лицами США в Вашингтоне на этой неделе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Поскольку межкорейские каналы связи восстановлены и работают, я считаю, что мы находимся в то время, когда необходимо проверить межкорейские связи и отношения между Севером и США и провести общие консультации", - заявил Су Хун южнокорейскому агентству "Ренхап" по прибытии в США.

Он отметил, что намерен обсудить с американской стороной вопрос об объявлении окончания Корейской войны.

Су Хун также планирует обсудить с американской стороной вопрос об ослаблении санкций в отношении КНДР.

"Если ядерные переговоры продолжатся, вопрос об ослаблении санкций в любом случае будет обсуждаться вместе", - сказал он.