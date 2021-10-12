В ВОЗ назвали нуждающиеся в дополнительной прививке от COVID-19 группы

Стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ) ‎по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ‎по иммунизации назвала группу лиц, которым требуется третий укол вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, дополнительная доза препарата от COVID-19 рекомендована людям с ослабленным иммунитетом. Как объяснили специалисты, это связано с тем, что данным лицам двух доз может быть недостаточно для полноценной защиты. Данная рекомендация относится ко всем, кто привился вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac. Российская вакцина "Спутник V" не была оценена экспертами, так как пока не получила одобрения ВОЗ.

Помимо этого члены СКГЭ посоветовали вакцинировать третьей дозой людей старше 60 лет, привившимся китайскими препаратами Sinovac или Sinopharm.