Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Американские фондовые индексы, резко колебавшиеся в течение торгов в понедельник, завершили сессию в минусе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились.

"Рынок, возможно, ищет какой-то определенности для дальнейшего движения", - отмечает управляющий директор ETrade Крис Ларкин.

В центре внимания трейдеров остаются глобальные процентные ставки, а также цены на сырье, говорит аналитик Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Рейнкинг.

"Американский рынок госбумаг был закрыт в понедельник, но доходности бондов других стран продолжили подъем", - отметил он. Так, доходность 10-летних гособлигаций Великобритании подскочила до максимального с мая 2019 года уровня на фоне намеков представителей Банка Англии о возможности ужесточения денежно-кредитной политики.