https://news.day.az/world/1390646.html В Киеве начался саммит Украина-ЕС
В Киеве начался саммит Украина-ЕС
В Киеве стартовал XXIII саммит Украина - ЕС. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
Мероприятие началось с заседания, на котором присутствовали глава республики Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Планируется, что в рамках саммита стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Европейским союзом, а также выступят с совместным заявлением.
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