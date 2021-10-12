В Киеве начался саммит Украина-ЕС

В Киеве стартовал XXIII саммит Украина - ЕС. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Мероприятие началось с заседания, на котором присутствовали глава республики Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Планируется, что в рамках саммита стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Европейским союзом, а также выступят с совместным заявлением.