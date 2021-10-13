Экс-глава BP связал энергокризис в Европе с задержкой запуска нового газопровода из России

Энергетический кризис, с которым Европа столкнулась в 2021 году, был вызван комплексом причин, но не был спровоцирован никем специально. Такое мнение журналистам высказал экс-глава BP, председатель организации "Нефтегазовая климатическая инициатива" Роберта Дадли в кулуарах Российской энергонедели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это очень необычный кризис. Никто на самом деле не мог его спровоцировать. Но Европа может извлечь из него уроки. Во-первых, запасы газа в хранилищах были слишком низкими. Это наложилось на сезон безветрия, когда ветряные станции не работали. Также газопровод из России должен был заработать еще полтора года назад. Я думаю, часть причин кроется за этим", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах газового кризиса в Европе.