Назван неожиданный признак роста цен в Китае

Подорожание самого продаваемого бренда соевого соуса в Китае производителя Foshan Haitian неожиданно назвали признаком роста инфляционного давления во второй по величине экономике мира, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 25 октября Foshan Haitian увеличит цены на свой ассортимент продукции на семь процентов. Ожидается, что подорожает соевый, устричный и другие соусы бренда. Как заявила компания, повышение цен должно сделать ее бизнес более устойчивым в условиях растущих затрат на сырье, транспортировку и энергию.

Китай столкнулся с энергетическим кризисом, который спровоцировал повышение цен на электроэнергию. Причиной послужил быстрорастущий промышленный спрос и высокие цены на сырьевые товары, а также переход страны на чистую энергию.

Индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27 процентов за год, что стало рекордным показателем за 40 лет. Глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио объяснил, что для роста цен есть несколько причин: сбои в поставках и неудовлетворенный спрос. Кроме того, удорожание энергии повысило издержки производителей. Патрисио уверен, что цены на еду будут расти и дальше, ведь население планеты растет, а площадь земли, где можно выращивать продукты питания не увеличивается.