В России могут ужесточить меры из-за COVID-19

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России будут введены более строгие ограничительные меры, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил депутат, пандемию уже не получится сдержать исключительно вакцинацией.

"Речь идет о каких-то коротких мерах, например, ограничении сбора в закрытых помещениях, ограничении публичных мероприятий. Возможно введут тотальное тестирование в рабочих коллективах. Технология сейчас тестируется в Москве", - сказал он.

Такие меры будут приняты, если система здравоохранения перестанет справляться с большой нагрузкой, отметил Куринный.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России мобилизована медицинская инфраструктура, и пока в отдельно взятом регионе врачи справляются с наплывом коронавирусных больных, чрезвычайные меры вводиться не будут. При этом, добавил он, необходимо "существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования".