Вызванное ураганом наводнение затронуло тысячи людей в Мексике

Последствия наводнения, вызванного ураганом первой категории "Памела", затронули более 1,5 тыс. семей в штате Синалоа на северо-западе Мексики.

Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio со ссылкой на власти региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно их данным, наибольший ущерб был нанесен муниципалитету Эль-Росарио. По словам местных жителей, они уже несколько десятков лет не сталкивались со стихийным бедствием такого масштаба. Спасатели вывозят людей из затопленных районов, сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Ураган достиг побережья Синалоа утром в среду по местному времени. Над сушей циклон потерял силу и превратился в тропический шторм. Удар стихии оставил без энергоснабжения порядка 210 тыс. потребителей в штатах Дуранго, Коауила, Наярит и Синалоа, из которых к настоящему времени порядка 90% удалось вновь подключить к электросетям.