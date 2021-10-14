Москве пообещали рекордный "суперливень"

В центр России прямо сейчас ворвался циклонический вихрь. Москве обещают рекордный ливень. По два ведра на квадратный метр. Интенсивность дождя усилится ночью.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водителей уже призывают быть осторожнее. Дороги сейчас заметно парализованы пробками, а худшее впереди. Погоду портит Балканский циклон.

Он уже нанёс серьёзный удар по некоторым регионам европейской части России. В Брянске одна из улиц почти полностью ушла под воду.

Вода там проникает и в подъезды, находит недочёты в крышах жилых домов. А синоптики предупредили, что центру страны после затишья предстоит выдержать целую серию активных циклонов.