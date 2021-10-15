В России в гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов «Спутника V»

В гражданский оборот уже выпущено более 62 млн комплектов вакцины "Спутник V". Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, к сегодняшнему дню уже завершились пострегистрационные исследования препарата и центр Гамалеи подал документы для регистрации "Спутника V" в качестве постоянной отечественной вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".

В настоящее время "Спутник V" одобрен в более чем 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина находится на втором месте в мире. По результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, эффективность вакцины составила 97,6%.