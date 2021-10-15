Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

Врачи надеются, что в ближайшее время смогут выписать недавно попавшего в больницу бывшего президента США Билла Клинтона. Заявление медиков о состоянии здоровья экс-главы государства опубликовал его представитель Анджел Урена в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медиков, число белых кровяных телец в крови Клинтона снижается. Они также отмечают, что бывший президент хорошо реагирует на антибиотики. "Мы надеемся, что скоро сможет отпустить его домой", - заявили врачи.

Ранее Урена рассказал, что Клинтон был госпитализирован в реанимационное отделение с инфекцией, но не с коронавирусом. При этом, CNN уточняет, что у экс-президента диагностировали сепсис (заражение крови - прим. "Ленты.ру").

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.