Тяжелое ДТП с участием четырех такси в центре Москвы

Сразу четыре автомобиля такси столкнулись на Тверской улице в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, машины врезались "паровозиком", остановившись друг за другом на одной из полос известной столичной трассы.

Обстоятельства и подробности аварии уточняются.