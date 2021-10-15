https://news.day.az/world/1392039.html Тяжелое ДТП с участием четырех такси в центре Москвы - ВИДЕО
Тяжелое ДТП с участием четырех такси в центре Москвы - ВИДЕО
Сразу четыре автомобиля такси столкнулись на Тверской улице в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам очевидцев, машины врезались "паровозиком", остановившись друг за другом на одной из полос известной столичной трассы.
Обстоятельства и подробности аварии уточняются.
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