Описан худший сценарий развития пандемии COVID в мире

Самым худшим сценарием развития пандемии коронавируса в мире может стать селекция людей. Самые чувствительные к коронавирусу генотипы будут размножаться меньше, а через два-три поколения генетическая структура человечества изменится и станет более устойчивой к инфекции,передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам вирусолога Анчи Барановой, в целом коронавирус не угрожает человечеству, ведь оно может адаптироваться и обладает большим разнообразием генотипов, устойчивых к инфекции.

Специалист заметила, что в прошлом люди быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств. Но не все из них - достаточный фактор для селекции.

"Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз - вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой - и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться", - сказала вирусолог.

Ранее врач посоветовал контактировавшим с больными COVID есть овощи и фрукты.