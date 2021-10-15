В Нью-Йорке неизвестные обстреляли подростков на детской площадке

В Нью-Йорке, США, неизвестные обстреляли двух подростков, бывших на детской площадке.

Как сообщают Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел еще первого октября, но известно о нем стало лишь сейчас. Также лишь сейчас появились кадры с камер уличного видеонаблюдения.

Обоих подростков госпитализировали - у одного огнестрельное ранение в плечо, у другого - в ногу. Сейчас их состоянию ничто не угрожает.

Полиция ищет злоумышленников.