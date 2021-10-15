В России воры за минуту взорвали банкомат и сбежали с деньгами

На Урале произошло дерзкое ограбление - воры взорвали банкомат и скрылись с деньгами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, преступление произошло в одном из супермаркетов, где был установлен терминал.

Особого внимания заслуживает тот факт, что на ограбление у неизвестных ушло не больше минуты.

К тому моменту, как на место приехала полиция, грабителей уже не было. Правоохранители ищут наглых воров.

Сумма ущерба устанавливается.