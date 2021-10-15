https://news.day.az/world/1392116.html В России воры за минуту взорвали банкомат и сбежали с деньгами - ВИДЕО
В России воры за минуту взорвали банкомат и сбежали с деньгами - ВИДЕО
На Урале произошло дерзкое ограбление - воры взорвали банкомат и скрылись с деньгами.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, преступление произошло в одном из супермаркетов, где был установлен терминал.
Особого внимания заслуживает тот факт, что на ограбление у неизвестных ушло не больше минуты.
К тому моменту, как на место приехала полиция, грабителей уже не было. Правоохранители ищут наглых воров.
Сумма ущерба устанавливается.
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