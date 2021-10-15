В Кандагаре прогремел взрыв рядом с мечетью

В Афганистане, в провинции Кандагар произошел взрыв вблизи самой большой шиитской мечети известной под названием мечеть Биби Фатима. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Asvaka.

По данным российских СМИ, взрыв устроил террорист-смертник в районе Имам-Баргах. В результате случившегося есть погибшие и раненые.