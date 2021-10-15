https://news.day.az/world/1392121.html В Кандагаре прогремел взрыв рядом с мечетью - ВИДЕО
В Кандагаре прогремел взрыв рядом с мечетью - ВИДЕО
В Афганистане, в провинции Кандагар произошел взрыв вблизи самой большой шиитской мечети известной под названием мечеть Биби Фатима. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Asvaka.
По данным российских СМИ, взрыв устроил террорист-смертник в районе Имам-Баргах. В результате случившегося есть погибшие и раненые.
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