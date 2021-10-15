Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям от смешанных браков

Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать гражданство России вне зависимости от их места рождения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, передает Day.Az со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства - он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, это следующий на очереди шаг, который предстоит реализовать.