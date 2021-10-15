Американского миллиардера приговорили к пожизненному заключению

Американский миллиардер Роберт Дёрст приговорён к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство своей подруги, совершённое 20 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, наследник империи недвижимости случайно сознался в преступлении на съёмках сериала о самом себе.

Причём предполагается, что убийство связано с исчезновением жены Дёрста - его подозревают и в её убийстве. В прокуратуре заявили, что будут предъявлять подсудимому новые обвинения.