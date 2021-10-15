https://news.day.az/world/1392166.html Французские фермеры сбрасывают навоз перед правительственными зданиями - ВИДЕО
Французские фермеры сбрасывают навоз перед правительственными зданиями - ВИДЕО
Массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо продолжаются во Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, французские фермеры, возмущенные ростом цен на топливо, сбрасывают навоз перед государственным налоговым центром, заправочными станциями и другими правительственными зданиями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре