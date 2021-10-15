Французские фермеры сбрасывают навоз перед правительственными зданиями

Массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо продолжаются во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, французские фермеры, возмущенные ростом цен на топливо, сбрасывают навоз перед государственным налоговым центром, заправочными станциями и другими правительственными зданиями.