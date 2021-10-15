Лидеры стран СНГ выступили за усиление позиций Содружества в мире

Лидеры государств - участников СНГ считают возможным дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества и выступают за усиление его позиций в мире, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его дальнейшего динамичного развития", - говорится в заявлении глав государств - участников СНГ по случаю 30-летия образования Содружества.

В документе отмечено, что лидеры стран СНГ рассматривают торгово-экономическое взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств СНГ. В связи с этим лидеры стран Содружества заявили о стремлении к формированию благоприятных условий для эффективного экономического сотрудничества, полноценного функционирования зоны свободной торговли, перехода заинтересованных государств к более глубокой экономической интеграции.

Главы государств заявили, что считают необходимым направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широкого применения инноваций, развития международных транспортных коридоров, комплексного и рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах содружества, а также наращивания сотрудничества между деловыми кругами и расширения партнерских связей в рамках мировой экономической системы.

Лидеры стран Содружества также подчеркнули важность сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Категорически не приемлем идущие вразрез с приговором международного военного трибунала в Нюрнберге попытки фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма. Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - подчеркивается в заявлении глав государств СНГ.