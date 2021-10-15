Жители Германии получат скидку на оплату электроэнергии

Германия снизит надбавки на электроэнергию на 42,7%, чтобы помочь домохозяйствам выдержать резкий рост цен и пережить тяжелые времена. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сообщения сетевых операторов страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правительство Германии поможет с финансированием, чтобы покрыть возросшие затраты потребителей на электроэнергию. Для этого будет выделено около $3,77 млрд.

Согласно данным портала сравнения цен Verivox, типичное домохозяйство, которое потребляет 4000 кВтч в год, благодаря этой поддержке может сэкономить €132 за год.

При этом многие производители энергии заявляют, что в 2022 году производство возобновляемой энергии в Германии вырастет, однако из-за того, что на оптовом рынке держатся высокие цены на энергию, особого облегчения для населения не будет.