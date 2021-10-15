Житель Китая самостоятельно изготовил лекарство для сына, страдающего редкой болезнью

Житель города Куньмин на юго-западе Китая начал самостоятельно изготавливать лекарство для своего сына, страдающего редким генетическим заболеванием. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Сын Сюй Вэя страдает редким смертельным генетическим заболеванием - болезнью Менкеса. После того, как врачи в мае сообщили ему о диагнозе ребенка, мужчина, который работает продавцом, принял решение получить необходимое образование и самостоятельно изготовить лекарство.

"Я не учился в университете, но это не значит, что я не могу научиться. Я нужен своему сыну, и я буду учиться и пробовать все возможные способы, чтобы его спасти", - говорит Сюй Вэй.

Чтобы получить необходимую информацию, житель Куньмина изучил соответствующие научные работы и университетские курсы, находящиеся в открытом доступе.

Сначала Сюй Вэй подписал соглашение с компанией, которая производила лекарство на основе меди по его инструкциям, однако через какое-то время такое производство стало для него слишком дорогостоящим. В итоге он купил необходимое оборудование и стал производить лекарство у себя дома. После того, как испытания на животных подтвердило безопасность медикамента, Сюй Вэй испытал лекарство на себе, а затем постепенно начал вводить лекарство сыну.

Болезнь Менкеса - редкое генетическое заболевание, вызывающее нарушение обмена меди, при котором у больного наблюдаются замедление роста и патологии нервной системы. Комплекс этих симптомов вызывается мутациями в генах, ответственных за поглощение меди из пищи и доставке его ионов в другие клетки. Длительность жизни детей с болезнью Менкеса невелика, обычно они умирают, не достигая трехлетнего возраста.