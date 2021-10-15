Ранен депутат британского парламента

Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс получил ножевые ранения в ходе встречи с избирателями в методисткой церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс). Об этом в пятницу сообщила радиостанция LBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на место инцидента прибыли сотрудники полиции.Секретариат 69-летнего Амесса подтвердил нападение на депутата, который был членом парламента с 1983 года. По информации телеканала Sky News, на данный момент неизвестно, насколько серьезные увечья получил народный избранник, которому оказывают помощь врачи.

Полиция Эссекса позднее сообщила, что по следам инцидента был задержан один человек.