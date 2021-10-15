ВОЗ объявила об обнаружении вспышки желтой лихорадки в Венесуэле

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в конце сентября на основе лабораторных тестов выявила вспышку желтой лихорадки в Венесуэле с семью подтвержденными случаями у лиц, не вакцинированных от этой болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ВОЗ указала, что в Венесуэле, где система здравоохранения ослаблена в связи с пандемией COVID-19, наиболее неотложной задачей является увеличение охвата вакцинацией населения, особенно в регионах Амазонии, из-за укуса комаров Aedes agyepti, передающих желтую лихорадку.

Кроме того, ВОЗ рекомендовала всем путешественникам старше девяти месяцев сделать прививку от желтой лихорадки как минимум за десять дней до прибытия в Венесуэлу.

В январе прошлого года ВОЗ сообщила о первом за 14 лет случае заболевания желтой лихорадки в Венесуэле.