В Испании парашютист с национальным флагом застрял в проводах

В Испании во время парада, проведенного по случаю национального праздника - Дня Испании, парашютист с национальным флагом застрял в проводах.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война", показательна при этом реакция короля страны, на лице которого отобразился так называемый "испанский стыд".

Отметим, что прошедший в Мадриде военный парад - первое крупное военное мероприятие с начала пандемии, открытое для общественности. По центральным улицам столицы перед трибуной, на которой разместились король Филипп VI с супругой королевой Летисией и дочерьми, премьер-министр Педро Санчес и еще несколько членов правительства и депутатов, прошли 2656 солдат трех видов вооруженных сил, 115 единиц наземной военной техники и пролетели 68 самолетов и вертолетов.