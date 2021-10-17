В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию для прихожан

В крупнейшей мечети мира "Аль-Харам" в городе Мекка - центре паломничества мусульман - в воскресенье впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 провели молитву без мер социального дистанцирования, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно данным, работники "Аль-Харам", в соответствии с решением восстановить полноценные службы удалили с пола мечети стикеры, помогающие верующим соблюдать достаточную дистанцию.

Саудовские СМИ отмечают, что теперь, после отмены мер, Мекка будет принимать иностранцев, совершающих Умру - малое паломничество в этот город.

При этом, как отмечают СМИ, ссылаясь на власти Саудовской Аравии, посетители мечети должны быть полностью привиты от COVID-19 и носить маски на ее территории.