Девушка-крановщица стала звездой Сети

В социальных сетях набирает популярность девушка-крановщица, которая рассказывают подписчикам о своей необычной профессии и ведет трансляции прямо из крана. За аккаунтом Елены в TikTok следят 159 тысяч подписчиков, а в Instagram - более 16 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Открываю форточку, видите, стоит машина с кирпичом. Так видит обзор крановщица, это угол башенного крана. Так и работаем", - говорит девушка.

В некоторых роликах она показывает, как заступает на смену, а в других говорит о преимуществах профессии. К ним, как следует из видео крановщицы, стоит отнести удивительно красивые закаты, которыми она активно делится в соцсетях.

Себя девушка называет "укротительницей башенных кранов", отмечая, что она "всегда на высоте в прямом смысле слова".

Подписчики отважной девушки восхищаются ее смелостью.

"Смотрю, и ладошки потеют. Лена, горжусь вами", - написал один юзер.

Другой отметил, что у него руки дрожат от одного лишь просмотра подобных роликов.

Некоторые комментаторы при этом просят крановщицу быть аккуратнее на работе.

"Не отвлекайся, груз можешь не туда доставить", - заметил один подписчик.