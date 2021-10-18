В России продавец уговорила вооруженного грабителя покинуть магазин

В Иркутске продавщица уговорила грабителя с револьвером покинуть магазин без добычи. Он зашел под видом посетителя, сначала спросил, есть ли в продаже наручники, а затем достал пистолет и потребовал отдать ему деньги из кассы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Молодой человек, у нас только безнал", - сказала продавец.

Такой ответ налетчика не устроил, и он потребовал у продавщицы ее личный кошелек или, на худой конец, мобильный телефон. Но она бесстрашно посоветовала ему быстрее уходить, потому что все происходящее снимает камера наблюдения, и полиция - уже в пути, так как она нажала тревожную кнопку.