Южная Корея обеспокоилась сбросом радиоактивной воды с «Фукусимы»

Власти Южной Кореи обеспокоились планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1". Процесс связан с ликвидацией последствий аварии, которая произошла в 2011 году, сообщает Yonhap News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обеспокоенность страны выразил заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Хэм Санг-Ук во время встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и попросил его помочь в решении вопроса. Санг-Ук отметил, что, принимая решение, японская сторона не посоветовалась с соседними странами.

Причиной беспокойства стало посещение АЭС премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Он проверял ход ликвидационных работ и призвал не откладывать сброс воды, которая хранится на станции. Процесс решили запустить в 2023 году.

Власти Японии официально разрешили слить в океан с аварийной АЭС воду в апреле 2021 года. Вещество было очищено от большинства опасных радиоактивных веществ. По планам, процесс должен занять около двух лет. На тот момент на территории "Фукусимы-1" скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, содержащей тритий.

Авария на "Фукусиме-1" произошла 11 марта 2011 года, ее причиной стало сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. На станции вышла из строя система охлаждения реакторов, что привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.