Охранники «Магнита» жестоко избили покупателя за разбитую бутылку

Охранники "Магнита" жестоко избили покупателя за разбитую бутылку. 

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал "Лента дна", житель Костромской области уронил ёмкость со спиртным в торговом зале, из-за чего на него набросились ЧОПовцы и принялись зверски избивать мужчину.

Никто из очевидцев не попытался разнять драку - сторонние наблюдатели только сделали пару замечаний охранникам.