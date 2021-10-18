https://news.day.az/world/1393248.html Охранники «Магнита» жестоко избили покупателя за разбитую бутылку - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал "Лента дна", житель Костромской области уронил ёмкость со спиртным в торговом зале, из-за чего на него набросились ЧОПовцы и принялись зверски избивать мужчину.
Охранники «Магнита» жестоко избили покупателя за разбитую бутылку - ВИДЕО
Охранники "Магнита" жестоко избили покупателя за разбитую бутылку.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал "Лента дна", житель Костромской области уронил ёмкость со спиртным в торговом зале, из-за чего на него набросились ЧОПовцы и принялись зверски избивать мужчину.
Никто из очевидцев не попытался разнять драку - сторонние наблюдатели только сделали пару замечаний охранникам.
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