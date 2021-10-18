Охранники "Магнита" жестоко избили покупателя за разбитую бутылку.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал "Лента дна", житель Костромской области уронил ёмкость со спиртным в торговом зале, из-за чего на него набросились ЧОПовцы и принялись зверски избивать мужчину.



Никто из очевидцев не попытался разнять драку - сторонние наблюдатели только сделали пару замечаний охранникам.