Талибы разрешили ООН провести вакцинацию 10 млн детей
Общенациональная вакцинация детей от полиомиелита в Афганистане начнется в ноябре 2021 года, сообщает "Би-би-си". Ее проведет детский фонд ООН ЮНИСЕФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это решение позволит нам сделать гигантский шаг по искоренению полиомиелита. Чтобы этого добиться, каждый ребенок в каждой семье по всему Афганистану должен быть вакцинирован", - сказал представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Эрве Людовик де Лис.
По данным фонда, "Талибан" полностью поддержал кампанию. Боевики также заверили, что обеспечат медикам безопасность и разрешили участвовать в вакцинации женщинам.
Вакцинация будет проходить на дому и затронет почти 10 млн афганских детей в возрасте до пяти лет.
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