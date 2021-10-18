Талибы разрешили ООН провести вакцинацию 10 млн детей

Общенациональная вакцинация детей от полиомиелита в Афганистане начнется в ноябре 2021 года, сообщает "Би-би-си". Ее проведет детский фонд ООН ЮНИСЕФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это решение позволит нам сделать гигантский шаг по искоренению полиомиелита. Чтобы этого добиться, каждый ребенок в каждой семье по всему Афганистану должен быть вакцинирован", - сказал представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Эрве Людовик де Лис.

По данным фонда, "Талибан" полностью поддержал кампанию. Боевики также заверили, что обеспечат медикам безопасность и разрешили участвовать в вакцинации женщинам.

Вакцинация будет проходить на дому и затронет почти 10 млн афганских детей в возрасте до пяти лет.