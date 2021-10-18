Стало известно о 50-часовых очередях в больницах Великобритании

Больницы скорой помощи в Великобритании переполнены и близки к коллапсу - пациенты вынуждены ждать в многочасовых очередях. Об этом стало известно Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, подобная ситуация зафиксирована сразу в нескольких регионах страны.

Так, в графстве Ланкашир больные пожаловались на длительное ожидание койки - некоторые из них ждали почти 50 часов, прежде чем лечь в больницу. Подобное наблюдалось и в медучреждении в Саффолке, где несовершеннолетний с серьезными психическими проблемами почти 48 часов ждал в отделении неотложной помощи.

Отмечается, что Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) столкнулась с серьезной нехваткой мест для больных на несколько месяцев раньше, чем это предполагалось. На данный момент коечный фонд страны заполнен на 91 процент.

"Зима становится серьезной проблемой для здравоохранения. Персонал все больше беспокоится о способности NHS справиться с ситуацией. Властям необходимо признать потенциальный кризис и помочь в решении поставленных задач", - заметила президент Королевского колледжа экстренной медицины Кэтрин Хендерсон.